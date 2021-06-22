Черчесов: «Ответственность всегда лежит на тренере, это неписаный закон»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Дании (1:4) в матче группы B Евро-2020 высказался об ответственности за результаты национальной команды на турнире. Россияне заняли четвертое место в своей группе и вылетели с чемпионата Европы.

— Ответственность всегда лежит на тренере, это неписаный закон. Разница с чемпионатом мира-2018 в том, что у нас сейчас менее опытные игроки. Они набирают тот опыт, который поможет им на такие турниры, во-первых, попадать, а во-вторых, хорошо там выступать, — сказал Черчесов.

В составе россиян единственный гол в матче с Данией забил Артем Дзюба. У соперников отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Меле.