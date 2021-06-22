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Черчесов ответил на вопрос об индивидуальных ошибках игроков в матче Дания — Россия

00:51
Роман Зобнин (слева). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Зобнин (слева). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Дании (1:4) в матче группы B Евро-2020 ответил на вопрос об индивидуальных ошибках футболистов в играх.

«Индивидуальные ошибки в матче с Бельгией и Данией? Не хотелось бы говорить про игроков в отдельности. Мы — команда. Надо всё смотреть в целом. План на игру выдерживался. Мы даже первые могли два гола забить. На таком турнире надо свои моменты реализовывать. А соперник индивидуально сильно сыграл, с 20 метров попал в девятку — ситуация меняется. Второй гол, который из ничего созрел, оптимизма нам не добавил. Хотя перед вторым голом замена готовилась, Жемалетдинов и Соболев должны были выходить, тут случился второй гол, но они все равно вышли», — сказал Черчесов.

Черчесов также отметил, что игроки сборной России сейчас переживают после разгромного поражения. Специалист заявил, что поблагодарил их за турнир.

«При 1:2 датчане почувствовали неуверенность, но при нашем стандарте пропустили контратаку. В первом тайме мы не давали их проводить. Игроки сейчас переживают. Я поблагодарил их за турнир. Дай бог, чтобы этот опыт, который приобрели футболисты, впервые сыгравших на большом турнире, сказался дальше. Скоро у нас отборочные игры в сентябре, и надо делать боеспособную команду», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

В составе россиян единственный гол в матче с Данией забил Артем Дзюба. У соперников отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Меле.

Сборная России заняла четвертое место в своей группе и вылетела с Евро-2020.

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