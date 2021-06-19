Чемпионат Европы: турнирные таблицы всех групп после 2-го тура

Сборные Испании и Польши сыграли вничью в матче группового этапа чемпионата Европы. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Эта встреча закрывала программу второго тура группового этапа Евро-2020.

Группа А. Италия — 6 очков. Уэльс — 4. Швейцария — 1. Турция — 0.

Группа B. Бельгия — 6. Россия — 3. Финляндия — 3. Дания — 0.

Группа С. Голландия — 6. Украина — 3. Австрия — 3. Македония — 0.

Группа D. Чехия — 4. Англия — 4. Хорватия — 1. Шотландия — 1.

Группа E. Швеция — 4. Словакия — 3. Испания — 2. Польша — 1.

Группа F. Франция — 4. Португалия — 3. Германия — 3. Венгрия — 1.

Все встречи третьего тура в каждой отдельной группе будут стартовать в одно и то же время.

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