Испания и Польша сыграли вничью на Евро-2020

Сборные Испании и Польши сыграли вничью (1:1) в матче группового турнира Евро-2020. Игра состоялась в Севилье.

Счет в матче открыл форвард сборной Испании Альваро Мората. Он отличился на 26-й минуте. В начале второго тайма Роберт Левандовски установил итоговый счет.

На 58-й минуте испанец не смог Жерар Морено не смог реализовать пенальти, попав в штангу.

Испания набрала два очка и занимает 3-е в группе Е. У Польши одно очко и 4-я позиция.

В заключительном туре группового этапа 23 июня Испания сыграет со Словакией, а Польша — с Швецией.

Чемпионат Европы

Группа E

Испания — Польша — 1:1 (1:0)

Голы: Мората, 26 (1:0). Левандовски, 54 (1:1).

Нереализованный пенальти: Морено, 58 (штанга).

Испания: Симон, Жорди Альба, Ляпорт, Пау Торрес, Коке (Сарабия, 68), М.Льоренте, Ольмо (Торрес, 62), Эрнандес, Мората (Ойярсабаль, 87), Морено (Руис, 68), Педри.

Польша: Щенсны, Глик, Берешиньски, Беднарек (Линетти, 85), Пухач, Клих (Козловски, 55), Зелиньски, Южвяк, Модер (Давидович, 85), Левандовски, Свидерски (Франковски, 68).

Предупреждения: Клих, 36. Модер, 57. Южвяк, 59. Пау Торрес, 81. Эрнандес, 90. Левандовски, 90.

Судьи: Орсато. Джаллатини, Прети (все — Италия).

ВАР: Иррати. Ди Белло, Мели, Валери (все — Италия).

19 июня. Севилья. Стадион «Олимпийский».