Испания и Польша сыграли вничью на Евро-2020
Сборные Испании и Польши сыграли вничью (1:1) в матче группового турнира Евро-2020. Игра состоялась в Севилье.
Счет в матче открыл форвард сборной Испании Альваро Мората. Он отличился на 26-й минуте. В начале второго тайма Роберт Левандовски установил итоговый счет.
На 58-й минуте испанец не смог Жерар Морено не смог реализовать пенальти, попав в штангу.
Испания набрала два очка и занимает 3-е в группе Е. У Польши одно очко и 4-я позиция.
В заключительном туре группового этапа 23 июня Испания сыграет со Словакией, а Польша — с Швецией.
Чемпионат Европы
Группа E
Испания — Польша — 1:1 (1:0)
Голы: Мората, 26 (1:0). Левандовски, 54 (1:1).
Нереализованный пенальти: Морено, 58 (штанга).
Испания: Симон, Жорди Альба, Ляпорт, Пау Торрес, Коке (Сарабия, 68), М.Льоренте, Ольмо (Торрес, 62), Эрнандес, Мората (Ойярсабаль, 87), Морено (Руис, 68), Педри.
Польша: Щенсны, Глик, Берешиньски, Беднарек (Линетти, 85), Пухач, Клих (Козловски, 55), Зелиньски, Южвяк, Модер (Давидович, 85), Левандовски, Свидерски (Франковски, 68).
Предупреждения: Клих, 36. Модер, 57. Южвяк, 59. Пау Торрес, 81. Эрнандес, 90. Левандовски, 90.
Судьи: Орсато. Джаллатини, Прети (все — Италия).
ВАР: Иррати. Ди Белло, Мели, Валери (все — Италия).
19 июня. Севилья. Стадион «Олимпийский».
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