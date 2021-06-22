Англия с минимальным счетом победила Чехию и заняла первое место в группе

Сборная Англии победила команду Чехии в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы. Англичане взяли верх с минимальным счетом — 1:0.

Автором единственного мяча в начале первого тайма стал нападающий англичан Рахим Стерлинг.

Полузащитник сборной Чехии и московского «Спартака» Алекс Крал не попал в основной состав, но появился на поле во втором тайме, выйдя на замену.

Англичане набрали 7 очков и заняли первое место в группе D. А вот команда Чехии опустилась на третью строчку. Хорваты также набрали 4 очка, но по дополнительным показателям обошли чехов. Тем не менее, чехи должны продолжить борьбу на турнире, так как попадут в число лучших четырех команд, занявших третьи места в своих группах.

Чемпионат Европы

Группа D

Чехия — Англия — 0:1 (0:1)

Гол: Стерлинг, 12.

Чехия: Вацлик, Цоуфал, Калас, Челустка, Боржил, Масопуст (Хложек, 64), Соучек, Холеш (Выдра, 84), Дарида (Крал, 64), Янкто (Шевчик, 46), Шик (Пекхарт, 75).

Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунс (Мингс, 79), Шоу, Сака (Санчо, 84), Филлипс, Райс (Хендерсон, 46), Грилиш (Беллингем, 68), Стерлинг (Рэшфорд, 67), Кейн.

Предупреждение: Боржил, 61.

Судьи: Соареш Диаш. Сантос Суареш, Тавареш (все — Португалия).

ВАР: Силва Пинейру (Португалия). Валери, Мели, Иррати (все — Италия).

22 июня. Лондон. Стадион «Уэмбли».