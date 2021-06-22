Англия с минимальным счетом победила Чехию и заняла первое место в группе
Сборная Англии победила команду Чехии в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы. Англичане взяли верх с минимальным счетом — 1:0.
Автором единственного мяча в начале первого тайма стал нападающий англичан Рахим Стерлинг.
Полузащитник сборной Чехии и московского «Спартака» Алекс Крал не попал в основной состав, но появился на поле во втором тайме, выйдя на замену.
Англичане набрали 7 очков и заняли первое место в группе D. А вот команда Чехии опустилась на третью строчку. Хорваты также набрали 4 очка, но по дополнительным показателям обошли чехов. Тем не менее, чехи должны продолжить борьбу на турнире, так как попадут в число лучших четырех команд, занявших третьи места в своих группах.
Чемпионат Европы
Группа D
Чехия — Англия — 0:1 (0:1)
Гол: Стерлинг, 12.
Чехия: Вацлик, Цоуфал, Калас, Челустка, Боржил, Масопуст (Хложек, 64), Соучек, Холеш (Выдра, 84), Дарида (Крал, 64), Янкто (Шевчик, 46), Шик (Пекхарт, 75).
Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунс (Мингс, 79), Шоу, Сака (Санчо, 84), Филлипс, Райс (Хендерсон, 46), Грилиш (Беллингем, 68), Стерлинг (Рэшфорд, 67), Кейн.
Предупреждение: Боржил, 61.
Судьи: Соареш Диаш. Сантос Суареш, Тавареш (все — Португалия).
ВАР: Силва Пинейру (Португалия). Валери, Мели, Иррати (все — Италия).
22 июня. Лондон. Стадион «Уэмбли».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2020/final/groups/
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