Бускетс заявил, что Испания доказала свое превосходство над Италией

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс поделился впечатлениями после матча 1/2 финала Евро-2020 против Италии (1:1, пенальти — 2:4).

«Тут все сделали из сборной Италии безусловного фаворита, однако мы продемонстрировали, что превосходим ее, — цитирует испанца сайт УЕФА 7 июля. — В нашей команде много молодых футболистов, и этот опыт пойдет ей на пользу — она еще вернется.

Мы навязали то, что хотели: контроль мяча, его возврат сразу после потерь. В целом в этом матче, я считаю, доминировали мы. Но таков футбол, и все, что нам остается, — это поздравить Италию».

Соперник сборной Италии определится в матче Англия — Дания. Игра состоится 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и начнется в 22.00 по московскому времени. 11 июля на этой же арене пройдет финал турнира.