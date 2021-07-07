Доннарумма отметил, что он был спокоен перед серией пенальти

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма поделился впечатлениями после матча 1/2 финала Евро-2020 против Испании (1:1, пенальти — 4:2).

«Я был спокоен перед серией пенальти, так как знал, что способен помочь команде, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 7 июля. — Хочу всех поблагодарить, ведь теперь мы всего в шаге от воплощения мечты. Сборная Испании очень сильна, но этот состав сборной Италии отважен и никогда не сдается.

Сборная Испании доставила нам сегодня много проблем контролем мяча, но, полагаю, мы были достойны финала. Не хочу сейчас о нем говорить — хочу насладиться моментом. Будем думать об этом, когда понадобится».

Соперник сборной Италии определится в матче Англия — Дания. Игра состоится 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и начнется в 22.00 по московскому времени. 11 июля на этой же арене пройдет финал турнира.