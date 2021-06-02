Британское издание поставило форму сборной России на второе место среди всех команд Евро-2020

Британское издание Mirror опубликовало рейтинг формы команд-участниц чемпионата Европы по футболу.

Второе место в этом списке заняла гостевая форма сборной России, при этом основной комплект россиян — 18-й.

Лидером рейтинга стала домашняя футболка сборной Италии, на третьем месте — выездная форма Швеции. В топ-5 также попали гостевые комплекты команд Шотландии и Турции.

EURO 2020(1) KIT RANKINGS ??



???



Rating and slating all 48 shirts that we'll see at this summer's European Championships | @Mark_Jones86



??https://t.co/POIJKkV7xk pic.twitter.com/PZUB4SazgT — Mirror Football (@MirrorFootball) June 2, 2021

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия в группе B сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).