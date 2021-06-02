Британское издание поставило форму сборной России на второе место среди всех команд Евро-2020
15:25
Британское издание Mirror опубликовало рейтинг формы команд-участниц чемпионата Европы по футболу.
Второе место в этом списке заняла гостевая форма сборной России, при этом основной комплект россиян — 18-й.
Лидером рейтинга стала домашняя футболка сборной Италии, на третьем месте — выездная форма Швеции. В топ-5 также попали гостевые комплекты команд Шотландии и Турции.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия в группе B сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).
Дополнительная информация:
https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/euro-2020-kits-ranked-rated-24191528
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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
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