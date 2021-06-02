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Британское издание поставило форму сборной России на второе место среди всех команд Евро-2020

15:25
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Британское издание Mirror опубликовало рейтинг формы команд-участниц чемпионата Европы по футболу.

Второе место в этом списке заняла гостевая форма сборной России, при этом основной комплект россиян — 18-й.

Лидером рейтинга стала домашняя футболка сборной Италии, на третьем месте — выездная форма Швеции. В топ-5 также попали гостевые комплекты команд Шотландии и Турции.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия в группе B сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

Дополнительная информация:

https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/euro-2020-kits-ranked-rated-24191528

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