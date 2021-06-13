Боярский: «Если не хотите вставать на колено, то встаньте хотя бы на защиту чести своей страны»

Народный артист Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» отреагировал на свист болельщиков сборной России в адрес Бельгии за решение преклонить колено перед матчем 1-го тура чемпионата Европы (0:3).

«Это не имеет никакого значения. Мы могли хоть на голову им встать, это не изменило бы результата. Я считаю, что правильно не вставать на колени. Но тогда встаньте на защиту страны и ее чести. Это никакой не расизм. У них свои обычаи, у нас — свои. Мало ли какие у них обычаи. Мы проиграли по всем статьям. Не думаю, что у нас есть какие-то шансы против Дании и Финляндии. Мы уже развалились», — сказал Боярский «СЭ».

Вчера, 12 июня, сборная России крупно уступила Бельгии (0:3) в первом матче группового турнира Евро-2020. Ранее в FARE назвали расистским сигналом свист в сторону сборной Бельгии.

(Владислав Флегонтов, Владимир Пушкарев)