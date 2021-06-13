Голландия — Украина: прогноз Червиченко на матч Евро-2020 13 июня
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «СЭ» ожиданиями от матча группы C Голландия — Украина на чемпионате Европы-2020 по футболу.
«Знаю, что в сборной Украины много молодых и сильных ребят. Украинцев всегда отличали хорошая физическая подготовка и неплохая техника, — сказал Червиченко «СЭ». — Голландцы тоже хороши. Объективно говоря, эта сборная всегда была сильнее, но в последнее время они не попадали на крупные турниры. Это говорит о том, что сейчас у них не всё хорошо. Да и звезд каких-то ярких в сборной Голландии мы сейчас не видим. Думаю, что шансов всё же больше у голландцев, но не исключаю, что украинцы могут показать себя неплохо в этом матче».
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборные Украины и Голландии играют также в одной группе с Австрией и Северной Македонией.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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