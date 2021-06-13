Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «СЭ» ожиданиями от матча группы C Голландия — Украина на чемпионате Европы-2020 по футболу.

«Знаю, что в сборной Украины много молодых и сильных ребят. Украинцев всегда отличали хорошая физическая подготовка и неплохая техника, — сказал Червиченко «СЭ». — Голландцы тоже хороши. Объективно говоря, эта сборная всегда была сильнее, но в последнее время они не попадали на крупные турниры. Это говорит о том, что сейчас у них не всё хорошо. Да и звезд каких-то ярких в сборной Голландии мы сейчас не видим. Думаю, что шансов всё же больше у голландцев, но не исключаю, что украинцы могут показать себя неплохо в этом матче».

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборные Украины и Голландии играют также в одной группе с Австрией и Северной Македонией.