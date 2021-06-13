Хусаинов о проблемах сборной и всего российского футбола: «В нашей лиге защитники не умеют защищаться»

Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов в разговоре с «СЭ» обозначил несколько проблем российского футбола. В стартовом матче чемпионата Европы сборная России проиграла бельгийцам со счетом 0:3.

— В нашей лиге защитники не умеют защищаться. Все команды, бьющиеся за еврокубки, имеют подавляющее преимущество. Защитники участвуют только в атакующих действиях. А против Бельгии — совсем другая история. Требуются чисто оборонительные навыки. Это беда! Особенно ярко второй гол все показал. Где защитник? В носу ковырял! Второе — с нападающими такого уровня, как Лукаку, сталкиваются только, оказавшись против Бельгии на чемпионате Европы. А на судьбоносных позициях в наших клубах играют легионеры.

— «Судьбоносные» — это?..

— Разыгрывающие полузащитники. Центральные защитники. А наши сидят — как Кутепов и Васин. Нет игрового опыта. У Сереги Игнашевича с Березуцкими была сыгранность. Защита смотрелась монолитнее. Сейчас все иначе. Что у нас есть — сегодня увидели. Перспективы не видно.

Бельгия набрала три очка и вышла на первое место в группе В. Столько же у Финляндии, которая ранее обыграла Данию со счетом 1:0. Россияне и датчане очков пока не набирали. В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Бельгия 17 июня проведет матч против Дании.

(Юрий Голышак)