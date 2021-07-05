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Бонуччи рассказал, что нужно сборной Италии для победы над Испанией в полуфинале Евро

19:52
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Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от матча против Испании на Евро.

«В этом матче нет фаворита. Мы хорошо продвигались по турнирной сетке, но еще ничего не выиграли. Нужно сосредоточить свое внимание на том, что надо улучшить. Матч против такой сильной команды должен добавить нам мотивации.

Испанию много критиковали, но Луис Энрике был прав, когда защищал команду и еще больше сплотил ее. Стартовый состав и вообще вся команда у них как одно целое. Когда встречаешь такую психологически сильную команду, игра всегда складывается непросто. Но если мы покажем Италию образца последних 30 игр, мы, безусловно, сможем добиться желаемого результата», — приводит слова Бонуччи официальный сайт УЕФА.

Матч Италия — Испания состоится 6 июля в Лондоне. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Италия - Испания

 

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024489--italy-vs-spain/

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