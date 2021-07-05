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Дилейни верит в успех сборной Дании в матче с Англией на Евро

19:14
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Полузащитник сборной Дании Томас Дилейни поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Евро-2020.

«В первую очередь, мы рады, что можем сыграть с Англией. Конечно, это будет матч в гостях, практически без датских болельщиков, но мы с англичанами уже встречались, и у нас будут шансы. Понятно, что соперник будет фаворитом, но опираясь на то, какую игру мы демонстрировали на турнире, мы тоже верим в успех», — приводит слова Дилейни официальный сайт УЕФА.

Матч Англия — Дания состоится 7 июля в Лондоне. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Англия — Дания

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024490--england-vs-denmark/

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля