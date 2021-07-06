Болельщик сборной Швейцарии объяснил, почему не прислушался к запрету лететь в Россию из-за коронавируса

Болельщик сборной Швейцарии Лука Лаутенбах, которому авиакомпания Swiss Air подарила билеты до Санкт-Петербурга, рассказал, почему полетел в Россию, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом.

«Я не боялся лететь в Россию, так как я уже вакцинировался (смеется). Да и в любом случае возможность посетить исторический матч Швейцарии была для меня приоритетом», — рассказал Лаутенбах.

Министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсет призывал болельщиков не ехать в Россию на матч 1/4 финала Евро против Испании из-за риска заразиться коронавирусом.