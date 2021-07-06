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Капелло — о сборной Англии: «К ним нужно относиться с большим уважением»

16:37
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Итальянский специалист Фабио Капелло поделился мнением о сборной Англии на Евро-2020.

«Команда играет очень компактно, осторожно действует в защите и в центре поля. Их стандарты убийственны, впереди много быстрых игроков. К ним нужно относиться с большим уважением.

Я думаю, Саутгейт понимал, что уход защитников назад, когда мяч у соперника, не приносил результата. Теперь центральные атакуют нападающего, который получил мяч. На то, что они не пропускают, повлияло изменение стиля. И вратарь Пикфорд хорошо играет ногами — еще одно оружие.

Англичане теперь сразу же идут за мячом. Они взяли лучшее из того, что делает Гвардиола», — приводит слова Капелло Corriere della Sera.

Англия в 1/8 финала Евро обыграла Украину (4:0) и в полуфинале сыграет с Данией. Матч состоится 7 июля в 22:00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.corriere.it/sport/calcio/europei/21_luglio_05/fabio-capello-mancini-bel-gioco-regalo-l-italia-spagna-provera-ad-addormentarlo-032f6ed6-dcf5-11eb-a14e-23617a4780f1.shtml

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