Капелло — о сборной Англии: «К ним нужно относиться с большим уважением»
Итальянский специалист Фабио Капелло поделился мнением о сборной Англии на Евро-2020.
«Команда играет очень компактно, осторожно действует в защите и в центре поля. Их стандарты убийственны, впереди много быстрых игроков. К ним нужно относиться с большим уважением.
Я думаю, Саутгейт понимал, что уход защитников назад, когда мяч у соперника, не приносил результата. Теперь центральные атакуют нападающего, который получил мяч. На то, что они не пропускают, повлияло изменение стиля. И вратарь Пикфорд хорошо играет ногами — еще одно оружие.
Англичане теперь сразу же идут за мячом. Они взяли лучшее из того, что делает Гвардиола», — приводит слова Капелло Corriere della Sera.
Англия в 1/8 финала Евро обыграла Украину (4:0) и в полуфинале сыграет с Данией. Матч состоится 7 июля в 22:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.corriere.it/sport/calcio/europei/21_luglio_05/fabio-capello-mancini-bel-gioco-regalo-l-italia-spagna-provera-ad-addormentarlo-032f6ed6-dcf5-11eb-a14e-23617a4780f1.shtml
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