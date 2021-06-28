Бензема остался один гол до Фонтена и Папена
Французский нападающий Карим Бензема оформил дубль в матче с Португалией (2:2) и обогнал Юри Джоркаеффа в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции.
Сейчас 33-летний форвард «Реала» на один гол отстает от Жюста Фонтена и Жан-Пьера Папена, на два — от Зинедина Зидана.
Партнеры Бензема по заявке на Евро-2020 Антуан Гризманн и Оливье Жиру в историческом списке занимают четвертое и второе места.
Лучшие бомбардиры в истории сборной Франции
|
Игрок
|
Годы в сборной
|
Матчи
|
Голы
|
Тьерри Анри
|
1997-2010
|
123
|
51
|
Оливье Жиру
|
2011-н.в.
|
109
|
46
|
Мишель Платини
|
1976-1987
|
72
|
41
|
Антуан Гризманн
|
2014-н.в.
|
94
|
38
|
Давид Трезеге
|
1998-2008
|
71
|
34
|
Зинедин Зидан
|
1994-2006
|
108
|
31
|
Жюст Фонтен
|
1953-1960
|
21
|
30
|
Жан-Пьер Папен
|
1986-1995
|
54
|
30
|
Карим Бензема
|
2007-н.в.
|
86
|
29
|
Юри Джоркаефф
|
1993-2002
|
82
|
28
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Millwall82
Это учитывая что он около 10 лет был вне сборной.
28.06.2021