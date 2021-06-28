Бензема остался один гол до Фонтена и Папена

Французский нападающий Карим Бензема оформил дубль в матче с Португалией (2:2) и обогнал Юри Джоркаеффа в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции.

Сейчас 33-летний форвард «Реала» на один гол отстает от Жюста Фонтена и Жан-Пьера Папена, на два — от Зинедина Зидана.

Партнеры Бензема по заявке на Евро-2020 Антуан Гризманн и Оливье Жиру в историческом списке занимают четвертое и второе места.

Лучшие бомбардиры в истории сборной Франции