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Бензема остался один гол до Фонтена и Папена

15:25
Карим Бензема. Фото AFP
Карим Бензема. Фото AFP
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Французский нападающий Карим Бензема оформил дубль в матче с Португалией (2:2) и обогнал Юри Джоркаеффа в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции.

Сейчас 33-летний форвард «Реала» на один гол отстает от Жюста Фонтена и Жан-Пьера Папена, на два — от Зинедина Зидана.

Партнеры Бензема по заявке на Евро-2020 Антуан Гризманн и Оливье Жиру в историческом списке занимают четвертое и второе места.

Лучшие бомбардиры в истории сборной Франции

Игрок

Годы в сборной

Матчи

Голы

Тьерри Анри

1997-2010

123

51

Оливье Жиру

2011-н.в.

109

46

Мишель Платини

1976-1987

72

41

Антуан Гризманн

2014-н.в.

94

38

Давид Трезеге

1998-2008

71

34

Зинедин Зидан

1994-2006

108

31

Жюст Фонтен

1953-1960

21

30

Жан-Пьер Папен

1986-1995

54

30

Карим Бензема

2007-н.в.

86

29

Юри Джоркаефф

1993-2002

82

28

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Кирилл Бурдаков все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля


  • Millwall82

    Это учитывая что он около 10 лет был вне сборной.

    28.06.2021