Пресс-атташе сборной Украины Глывинский: «Наша форма одобрена, мы собираемся в ней играть»

Пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский на YouTube-канале УАФ рассказал, будет ли команда играть в форме с надписью: «Героям слава».

«Это не вопрос к футболистам. Все детали формы одобрены в УЕФА. Президент УАФ сейчас находится в Риме, где ведет переговоры с представителями союза. Это все, что мы можем сказать на данный момент. Не задавайте больше вопросов по этому поводу, пожалуйста. И да, мы собираемся играть в этой форме. Наша форма одобрена», — сказал Глывинский.

В четверг, 10 июня, в УЕФА сообщили, что украинцы должны будут убрать с формы слоган «Героям слава», потому что в сочетании с первым он несет явный политический смысл.