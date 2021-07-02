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Бельгия — Италия: прогноз Игоря Колыванова на матч Евро-2020

09:00
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Бывший форвард сборной России Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата Европы-2020 между сборными Бельгии и Италии.

«Это два одинаковых соперника. Обе команды показывают качественный и хороший футбол. Групповой этап и 1/8 они прошли без поражений. Матч будет очень интересный. Италия и Бельгия играют в комбинационный футбол. Может, итальянцы будут чуть-чуть лучше. Сложно сказать, уложатся ли команды в основное время. В таких матчах решает всего один гол, а обе команды пропускают мало. Сидеть в обороне они не будут, но аккуратная игра нас ждет. Швейцарцы нас удивили, поэтому и у Бельгии, и у Италии есть шансы добраться до финала. Победит тот, кто находится в лучшей физической форме и сможет реализовать моменты», — сказал Колыванов «СЭ».

Матч состоится 2 июля. Начало в 22.00 по московскому времени.

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