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Бельгия — Италия: Лукаку забил пенальти в добавленное к первому тайму время

22:47
Ромелу Лукаку. Фото AFP
Ромелу Лукаку. Фото AFP
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Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку забил пенальти в матче 1/4 финала чемпионата Европы против Италии. Он сократил отставание в счете в добавленное к первому тайму время — 1:2.

Одиннадцатиметровый заработал юный нападающий бельгийцев Жереми Доку. Он ворвался в штрафную, и защитник итальянцев, пытаясь остановить его, толкнул соперника в спину.

Бельгия — Италия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Бельгия 1
Италия 2
2-й тайм

Обе забьют - да

29%

2.14

П2

25%

2.33

1X

20%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Чехия
Дания

П2

36%

2.12

Ф2 (0)

27%

1.49

ТБ 2.0

15%

1.85
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Украина
Англия

П2

42%

1.45

Ф2 (-1)

29%

1.74

ТБ 1.5

17%

1.36

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Иван Шитик все материалы автора

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47.5%
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52.5%
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