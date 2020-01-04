Бельгия — Италия, 1/4 финала Евро-2020: где смотреть трансляцию матча
Сегодня, 2 июля, сборная Бельгии сыграет против Италии рамках 1/4 финала чемпионата Европы по футболу-2020. Встреча пройдет в Мюнхене, начало — 22:00.
Соперники сумели одержать по четыре победы за четыре матча в финальном раунде турнира. Матч 1/8 финала с Португалией бельгийцы выиграли с минимальным счетом благодаря голу Торгана Азара. В 1/8 финала сборная Италии не без проблем только в экстра-тайме сумела дожать Австрию (2:1), продлив беспроигрышную серию до 31 матча, но прервал «сухую» победную серию из 11 матчей.
За матчем Бельгия — Италия можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Россия».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Результаты опроса
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю