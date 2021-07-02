Швейцария — Испания: красная карточка показана ошибочно?
На 77-й минуте матча 1/4 финала чемпионата Европы-2020 Швейцария — Испания арбитр Майкл Оливер совершил ошибку, показав красную карточку Ремо Фройлеру и удалив его с поля.
Английский судья неверно квалифицировал фол швейцарца, который действительно нарушил правила в борьбе с Жераром Морено, но не играл агрессивно по отношению к сопернику, не ударил его шипами.
Достаточно было ограничиться вынесением предупреждения. Однако Оливер погорячился, а его видеоассистент Крис Кавана не стал вмешиваться: видимо, не счел решение коллеги явной и очевидной ошибкой.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю