«Аталанта» поздравила одноклубника Миранчука с удачной игрой в матче Германии и Португалии
«Аталанта» поздравила Робина Гозенса с успешной игрой в матче Евро-2020 Португалия — Германия (2:4). Он является одноклубником россиянина Алексея Миранчука.
Che gol!! Che partita!! ???— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 19, 2021
What a goal!! What a display!! ??#Gosens #EURO2020 #GoAtalantaGo ???
? UEFA pic.twitter.com/V6X3qdZuI6
«Какой гол! Какая игра!» — говорится в сообщении официального Twitter клуба из Бергамо.
Гозенс был признан лучшим игроком матча. В активе немецкого футболиста гол и результативная передача.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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