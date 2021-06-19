Него был рад видеть разочарование Гризманна после матча Венгрия — Франция
Защитник сборной Венгрии Лоик Него поделился впечатлениями после матча с Францией (1:1) на Евро-2020.
«Мы очень много работали для этой ничьей, — цитирует Него официальный сайт УЕФА 19 июня. — После поражения от Португалии понимали, что нужно собраться и проявить себя в матче с лучшими из лучших. Тщательно готовились к игре, изучили все мелочи. Сейчас мы счастливы, хотя не покидает ощущение, что могли набрать и три очка.
Во время гимнов меня переполняли эмоции, но после стартового свистка я уже был полностью сосредоточен на своей задаче. Я поговорил с Гризманном после матча. Понимаю его разочарование. Значит, мы справились со своей задачей. Я рад видеть его разочарованным«.
В составе сборной Венгрии отличился Аттила Фиола. У французов забил Антуан Гризманн. 30-летний Него — уроженец Франции, который принял венгерское гражданство и получил право выступать за сборную Венгрии. Он выступал за юношеские сборные Франции разных возрастов.
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Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024465--hungary-vs-france/
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