Артем Дзюба: «В начале матча подумали, что можем спокойно сыграть с Бельгией вничью»

Форвард сборной России Артем Дзюба подвел итоги матча Евро-2020 против Бельгии (0:3).

«Лукаку, вероятно, был шокирован, увидев, как мы защищаемся. Мы плохо оборонялись. Такие хорошие команды, как Бельгия, не прощают ошибок. Мы неплохо начали и думали, что можем спокойно сыграть с Бельгией вничью. Но потом глупая ошибка все изменила, и было чрезвычайно сложно вернуться в игру против такого сильного соперника», — приводит слова Дзюбы официальный сайт УЕФА.

Бельгия набрала три очка и вышла на первое место в группе В. Столько же у Финляндии, которая ранее обыграла Данию со счетом 1:0. Россияне и датчане очков пока не набирали.

В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Бельгия 17 июня проведет матч против Дании.