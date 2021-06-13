Артем Дзюба: «В начале матча подумали, что можем спокойно сыграть с Бельгией вничью»
Форвард сборной России Артем Дзюба подвел итоги матча Евро-2020 против Бельгии (0:3).
«Лукаку, вероятно, был шокирован, увидев, как мы защищаемся. Мы плохо оборонялись. Такие хорошие команды, как Бельгия, не прощают ошибок. Мы неплохо начали и думали, что можем спокойно сыграть с Бельгией вничью. Но потом глупая ошибка все изменила, и было чрезвычайно сложно вернуться в игру против такого сильного соперника», — приводит слова Дзюбы официальный сайт УЕФА.
Бельгия набрала три очка и вышла на первое место в группе В. Столько же у Финляндии, которая ранее обыграла Данию со счетом 1:0. Россияне и датчане очков пока не набирали.
В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Бельгия 17 июня проведет матч против Дании.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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