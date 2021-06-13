Эден Азар: «Посмотрим, какой будет моя роль на этом турнире»
Нападающий сборной Бельгии после завершения матча группового этапа чемпионата Европы против России (3:0) оценил свое функциональное состояние.
«Чувствую себя хорошо. Провел на поле 20 минут, что уже неплохо. Но, конечно, хотелось сыграть побольше.
Потихоньку набираю форму. Но нужно еще почувствовать игровой ритм.
Посмотрим, какой будет моя роль на этом турнире. Но я полностью доверяю тренерам и приму любое их решение», — цитирует Азара Het Nieuwsblad.
Сборная Бельгии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы. Сборная России после первого тура занимает последнюю строчку. В следующем матче россияне в Санкт-Петербурге 16 июня сыграют с финнами, а бельгийцы днем позже в Копенгагене встретятся с датчанами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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