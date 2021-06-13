Эден Азар: «Посмотрим, какой будет моя роль на этом турнире»

Нападающий сборной Бельгии после завершения матча группового этапа чемпионата Европы против России (3:0) оценил свое функциональное состояние.

«Чувствую себя хорошо. Провел на поле 20 минут, что уже неплохо. Но, конечно, хотелось сыграть побольше.

Потихоньку набираю форму. Но нужно еще почувствовать игровой ритм.

Посмотрим, какой будет моя роль на этом турнире. Но я полностью доверяю тренерам и приму любое их решение», — цитирует Азара Het Nieuwsblad.

Сборная Бельгии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы. Сборная России после первого тура занимает последнюю строчку. В следующем матче россияне в Санкт-Петербурге 16 июня сыграют с финнами, а бельгийцы днем позже в Копенгагене встретятся с датчанами.