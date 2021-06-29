Англия повторила немецкий рекорд Евро

Сборная Англии победила Германию (2:0) в 1/8 финала Евро-2020 и стала второй командой в истории турнира, которой удалось избежать пропущенных голов в четырех первых встречах чемпионата.

Ранее подобное удалось только немцам, которые пять лет назад в 1/8 финала разгромили словаков (3:0). Итальянцы на Евро-2020 тоже продержались более 360 минут, но пропустили в добавленное время матча с Австрией.

Первые матчи плей-офф для команд, прошедших группу Евро без пропущенных голов