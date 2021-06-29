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Англия повторила немецкий рекорд Евро

21:33
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Сборная Англии победила Германию (2:0) в 1/8 финала Евро-2020 и стала второй командой в истории турнира, которой удалось избежать пропущенных голов в четырех первых встречах чемпионата.

Ранее подобное удалось только немцам, которые пять лет назад в 1/8 финала разгромили словаков (3:0). Итальянцы на Евро-2020 тоже продержались более 360 минут, но пропустили в добавленное время матча с Австрией.

Первые матчи плей-офф для команд, прошедших группу Евро без пропущенных голов

Турнир

Команда

Тренер

Соперники

Плей-офф

1980

Италия

Энцо Беардзот

Испания (0:0), Англия (1:0), Бельгия (0:0)

Чехословакия — 1:1 (пен. — 8:9)

1996

Германия

Берти Фогтс

Чехия (2:0), Россия (3:0), Италия (0:0)

Хорватия — 2:1

2016

Германия

Йоахим Лев

Украина (2:0), Польша (0:0), Сев.Ирландия (1:0)

Словакия — 3:0

2016

Польша

Адам Навалка

Сев.Ирландия (1:0), Германия (0:0), Украина (1:0)

Португалия — 1:1 (пен. — 3:5)

2020

Италия

Роберто Манчини

Турция — 3:0, Швейцария — 3:0, Уэльс — 1:0

Австрия — 2:1 (д.в.)

2020

Англия

Гарет Саутгейт

Хорватия — 1:0, Шотландия — 0:0, Чехия — 1:0

Германия — 2:0

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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