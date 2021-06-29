Англия повторила немецкий рекорд Евро
Сборная Англии победила Германию (2:0) в 1/8 финала Евро-2020 и стала второй командой в истории турнира, которой удалось избежать пропущенных голов в четырех первых встречах чемпионата.
Ранее подобное удалось только немцам, которые пять лет назад в 1/8 финала разгромили словаков (3:0). Итальянцы на Евро-2020 тоже продержались более 360 минут, но пропустили в добавленное время матча с Австрией.
Первые матчи плей-офф для команд, прошедших группу Евро без пропущенных голов
|
Турнир
|
Команда
|
Тренер
|
Соперники
|
Плей-офф
|
1980
|
Италия
|
Энцо Беардзот
|
Испания (0:0), Англия (1:0), Бельгия (0:0)
|
Чехословакия — 1:1 (пен. — 8:9)
|
1996
|
Германия
|
Берти Фогтс
|
Чехия (2:0), Россия (3:0), Италия (0:0)
|
Хорватия — 2:1
|
2016
|
Германия
|
Йоахим Лев
|
Украина (2:0), Польша (0:0), Сев.Ирландия (1:0)
|
Словакия — 3:0
|
2016
|
Польша
|
Адам Навалка
|
Сев.Ирландия (1:0), Германия (0:0), Украина (1:0)
|
Португалия — 1:1 (пен. — 3:5)
|
2020
|
Италия
|
Роберто Манчини
|
Турция — 3:0, Швейцария — 3:0, Уэльс — 1:0
|
Австрия — 2:1 (д.в.)
|
2020
|
Англия
|
Гарет Саутгейт
|
Хорватия — 1:0, Шотландия — 0:0, Чехия — 1:0
|
Германия — 2:0
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