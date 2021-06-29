Канчельскис считает, что сборная Англии может преподнести сюрпризы на Евро-2020

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал победу сборной Англии над Германией в матче 1/8 финала Евро-2020 (2:0).

«Конечно, первый тайм был скучноватый, — сказал Канчельскис «СЭ». — Команды осторожничали. А во втором тайме англичане раскрылись при своих болельщиках. Тем более, что домашняя арена давала преимущество — так и получился первый мяч. Если бы Мюллер сравнял, то было бы очень сложно. Второй гол у англичан закономерный. Спокойная, уверенная победа. Англичане мало забивают? А разве надо много? Самое главное — результат. Я понимаю, что люди хотят более зрелищной игры. Но разницы нет никакой. Это плей-офф, здесь после игры можно поехать домой. Англичане в очень хорошей форме. Посмотрим, что будет дальше. Сюрпризы на этом Евро уже были. Думаю, что мы их еще увидим».

Канчельскис также прокомментировал уход Йоахима Лева с поста главного тренера сборной Германии.

«Он проработал 15 лет. Это очень большой срок, а тем более в сборной. Конечно, будет очень много перемен теперь — новая кровь, новые футболисты, новый тренер. Йоахим очень многое сделал для сборной и вообще для Германии. Ему нужно сказать спасибо! Все в этой жизни когда-то заканчивается», — добавил Канчельскис.

В 1/4 финала Англия сыграет с победителем пары Швеция — Украина.