Англия — Хорватия: Санчо не попал в заявку, Влашич на замене
Сегодня, 13 июня, сборная Англии сыграет против Хорватии в матче группового турнира чемпионата Европы-2020. Стали известны стартовые составы на игру, которая начнется в 16.00 по московскому времени.
Англия: Пикфорд, Уокер, Мингз, Стоунз, Триппьер, Райс, Филлипс, Маунт, Фоден, Стерлинг, Кейн.
Хорватия: Ливакович, Гвардиол, Вида, Чалета-Цар, Врсалько, Брозович, Ковачич, Перишич, Модрич, Ребич, Крамарич.
Отметим, что полузащитник сборной Хорватии и ЦСКА Никола Влашич остался на скамейке запасных. Молодая звезда английской сборной Джейдон Санчо не попал в заявку команды на эту встречу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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