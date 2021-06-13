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В Бельгии считают, что Россия еще может выйти в плей-офф

14:48
Сборная России по футболу. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России по футболу. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер сборной Бельгии Марк Вильмотс, руководивший ей на ЧМ-2014 и Евро-2016, в интервью «СЭ» оценил шансы национальной команды России на выход из группы на Евро-2020.

«Никто из футболистов сборной России мне не понравился, — отметил Вильмотс. — Но я все еще считаю хорошими шансы вашей команды на выход из группы. На мой взгляд, уровень Финляндии, Дании и России примерно одинаковый, так что их матчи будут очень интенсивными. Тот, чьи нервы окажутся крепче, выйдет в плей-офф. Я говорю о нервах, потому что в игре с Бельгией почти все решили индивидуальные ошибки», — рассказал Вильмотс.

В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Заключительный матч группового турнира команда Станислава Черчесова проведет 21 июня против Дании.

(Гоша Чернов)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Online-prognoz.ru
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  • bk news
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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