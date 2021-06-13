В Бельгии считают, что Россия еще может выйти в плей-офф
Бывший главный тренер сборной Бельгии Марк Вильмотс, руководивший ей на ЧМ-2014 и Евро-2016, в интервью «СЭ» оценил шансы национальной команды России на выход из группы на Евро-2020.
«Никто из футболистов сборной России мне не понравился, — отметил Вильмотс. — Но я все еще считаю хорошими шансы вашей команды на выход из группы. На мой взгляд, уровень Финляндии, Дании и России примерно одинаковый, так что их матчи будут очень интенсивными. Тот, чьи нервы окажутся крепче, выйдет в плей-офф. Я говорю о нервах, потому что в игре с Бельгией почти все решили индивидуальные ошибки», — рассказал Вильмотс.
В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Заключительный матч группового турнира команда Станислава Черчесова проведет 21 июня против Дании.
(Гоша Чернов)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю