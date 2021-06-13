В Бельгии считают, что Россия еще может выйти в плей-офф

Бывший главный тренер сборной Бельгии Марк Вильмотс, руководивший ей на ЧМ-2014 и Евро-2016, в интервью «СЭ» оценил шансы национальной команды России на выход из группы на Евро-2020.

«Никто из футболистов сборной России мне не понравился, — отметил Вильмотс. — Но я все еще считаю хорошими шансы вашей команды на выход из группы. На мой взгляд, уровень Финляндии, Дании и России примерно одинаковый, так что их матчи будут очень интенсивными. Тот, чьи нервы окажутся крепче, выйдет в плей-офф. Я говорю о нервах, потому что в игре с Бельгией почти все решили индивидуальные ошибки», — рассказал Вильмотс.

В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Заключительный матч группового турнира команда Станислава Черчесова проведет 21 июня против Дании.

(Гоша Чернов)