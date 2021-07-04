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Забарный считает, что Украине не хватило концентрации в матче с Англией

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Защитник сборной Украины Илья Забарный объяснил поражение от Англии (0:4) в 1/4 финала Евро-2020.

«Знали, что будет сложный матч, - сказал Забарный в эфире украинского канала «Футбол 1». - Мы к этому готовились. Возможно, нам не хватило концентрации. Англия забила в начале первого и второго тайма. В принципе мы хорошо провели этот турнир.

Дубль Кейна? Все атакующие игроки у них очень сильные, не только он.  Все знают, как они играют. На поле все сложнее, чем в теории. В целом мы хорошо провели игру. Мы старались

Да, они выигрывали у нас верховую борьбу, мы пропустили три мяча со второго этажа. Будем делать выводы. Евро запомнится поддержкой у нас хорошие болельщики. Мы почувствовали этот уровень и будем готовиться к другим этапам жизни».

18-летний Забарный впервые сыграл за сборную Украины в финальной части крупного турнира.

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля