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Андрей Червиченко: «Украина прыгнула выше головы, а нашей сборной остается только завидовать»

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение сборной Украины в четвертьфинале Евро-2020 против Англии (0:4).

«Есть же объективные факты: английский футбол — один из самых сильных в мире, — сказал Червиченко «СЭ». — Украина весь чемпионат играла на кураже, это помогло им дойти до четвертьфинала, дальше решает мастерство. Молодости и куража не хватит для более хорошего результата. Украина — большие молодцы, они прыгнули выше головы, а нашей сборной остается только завидовать, сборной России до такого результата очень далеко».

Также Червиченко оценил дальнейшие шансы Англии на Евро-2020.

«Я думаю, что сборная Англии точно будет в финале. Дания — им не соперник. Как обычно, Англия выкрутила себе наилучшие условия, дальше им играть только дома. Гораздо легче играть, когда весь стадион болеет за тебя. В Лондоне умеют болеть, думаю, что у сборной Англии есть все шансы стать чемпионом Европы», — добавил Червиченко.

Следующий матч сборная Англия проведет в Лондоне против Дании. Полуфинал Евро пройдет в среду, 7 июля, начало — в 22:00 по московскому времени.

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