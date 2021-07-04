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Ярмоленко считает 1/4 финала Евро-2020 огромным достижением сборной Украины

00:18
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Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко после поражения от Англии (0:4) в 1/4 финала Евро-2020 подвел итоги выступления команды на турнире.

«Считаю, что Англия заслуженно выиграла сегодняшнюю игру, - сказал Ярмоленко в эфире украинского канала «Футбол 1». – Поздравляю их с победой и желаю удачи. Нас, наверное, надломил быстрый мяч. У нас была стратегия, тактика на этот матч, но когда пропускаешь на третей минуте, то все ломается.

Считаю, что нас ничего не сломает. У нас отличная команда. Несмотря на сегодняшний результат, я горжусь, что нахожусь в этом коллективе. Для нашей сборной это огромное достижение пройти в эту стадию. Да, в некоторых играх могли играть лучше. Но я доволен результатом.

Мы задержались на турнире дольше, чем такие команды, как Германия или Португалия. Да, мы проиграли, но нужно смотреть, кому мы проиграли. Я читаю, что мы проиграли одной из лучших команд мира».

Сборная Украины показала лучший результат в своей истории на чемпионатах Европы.

Украина - Англия

 

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