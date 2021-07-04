Англия впервые в истории не пропустила в семи матчах подряд

Сборная Англии в матче 1/4 финала Евро-2020 с Украиной (4:0) установила свой исторический рекорд, не пропустив в семи матчах подряд, информирует OptaJoe. В настоящий момент серия англичан без пропущенных мячей составляет 662 минуты.

Игра прошла в Риме (Италия) на «Стадио Олимпико».

Счет в матче на четвертой минуте открыл Харри Кейн. Во втором тайме англичане забили еще три мяча. Сначала отличился Харри Магуайр, затем Кейн оформил дубль, после чего свой первый гол за сборную забил Джордан Хендерсон.

В полуфинале англичане сыграют со сборной Дании. Этот матч состоится 7 июля.