Аллен назвал причины поражения сборной Уэльса в матче с Данией на Евро

Полузащитник сборной Уэльса Джо Аллен поделился мнением об итогах матча с Данией в 1/8 финала Евро-2020.

«Сегодня мы планировали проявить себя с лучшей стороны, доставить сопернику проблемы и навязать свою игру. И, честно говоря, в начале встречи это получалось. Датчане перестроились и перехватили инициативу. А забитый гол все поменял.

Причина не в том, что мы прилагали недостаточно усилий или проявили мало желания. Мы просто не смогли создать тот самый волшебный момент. Понятно, что второй гол в начале второго тайма очень усложнил нам задачу. Счет выглядит намного хуже, чем мы наиграли», — приводит слова Аллена официальный сайт УЕФА.

В 1/4 финала датчане сыграют с победителем пары Нидерланды — Чехия.