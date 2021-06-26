Аллен назвал причины поражения сборной Уэльса в матче с Данией на Евро
Полузащитник сборной Уэльса Джо Аллен поделился мнением об итогах матча с Данией в 1/8 финала Евро-2020.
«Сегодня мы планировали проявить себя с лучшей стороны, доставить сопернику проблемы и навязать свою игру. И, честно говоря, в начале встречи это получалось. Датчане перестроились и перехватили инициативу. А забитый гол все поменял.
Причина не в том, что мы прилагали недостаточно усилий или проявили мало желания. Мы просто не смогли создать тот самый волшебный момент. Понятно, что второй гол в начале второго тайма очень усложнил нам задачу. Счет выглядит намного хуже, чем мы наиграли», — приводит слова Аллена официальный сайт УЕФА.
В 1/4 финала датчане сыграют с победителем пары Нидерланды — Чехия.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024478--wales-vs-denmark/
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