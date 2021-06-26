Италия — Австрия: Арнаутович забил первый мяч, но видеоарбитры определили офсайд
Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович отправил мяч в ворота Италии во втором тайме матча 1/8 финала чемпионата Европы. Однако взятие ворот было отменено после просмотра ВАР.
На 65-й минуте Давид Алаба выиграл верховую борьбу и скинул мяч на партнера по команде. Арнаутович успел опередить голкипера сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму и головой прокинул мяч мимо голкипера.
Судейская бригада во главе с англичанином Этони Тэйлором сначала не зафиксировала положение вне игры. Но после подсказки ВАР Тэйлор был вынужден отменить взятие ворот и назначить свободный удар.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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