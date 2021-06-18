Аленичев назвал свой вариант состава России на матч с Данией

Самый титулованный футболист страны, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в своей авторской колонке для «СЭ» поделился мнением, в каком сочетании наша команда должна начать решающую встречу в группе против Дании.

«В Копенгагене сохранил бы весь стартовый состав матча с финнами. Разве что на поле вернется Семенов, а Баринов займет более привычную для себя позицию в центре полузащиты — скорее, вместо Оздоева. До сих не пойму, как Магомед не реализовал хороший момент в первом тайме встречи с финнами, когда с нескольких метров запустил мяч над перекладиной... От Зобнина и Оздоева обязан какой-то креатив исходить, они должны угрожать воротам сами, создавать моменты для партнеров, но пока этого не происходит. Возможно, Баринов сумеет помочь», — написал Аленичев.

Матч Россия — Дания пройдет в Копенгагене 21 июня и начнется в 22.00 по московскому времени. Наша сборная на данный момент идет второй в группе В. Все расклады для выхода в плей-офф можно почитать здесь