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TikTok запустил хаб, посвященный Чемпионату Европы по футболу 2020

15:13

TikTok запустил ряд новых возможностей для пользователей в рамках партнерства с Евро-2020.

Так, на время проведения чемпионата, в TikTok стал доступен специальный раздел для болельщиков: в нем представлены популярные футбольные креаторы, ежедневное расписание и результаты матчей, трансляции со знаменитостями. Также TikTok запустил ряд специальных видеоэффектов, которые позволят пользователям отразить атмосферу соревнований в своем творчестве.

В TikTok миллионы пользователей по всему миру собираются в виртуальные сообщества по интересам, обмениваются впечатлениями и создают тематический контент. Людей объединяет любовь к самым разным вещам: от садоводства до макияжа, и спорт не стал исключением. Ролики, посвященные таким видам спорта, как паркур, MMA, бои UFC набирают в TikTok более 5 млрд просмотров. Пользователи находят единомышленников, делятся видеоконтентом и вместе переживают волнующие моменты соревнований.

Начался чемпионат Европы футболу, и TikTok, официальный партнер Евро 2020, стал местом, где пользователи могут первыми узнавать все самое интересное. На платформе игроки национальных сборных, в том числе России, показывают лучшие футбольные трюки, делятся советами и памятными моментами. За последние 2 года в TikTok контент, посвященный этой игре, активно набирает популярность. Ролики про футбол, включая контент с известными игроками, уже набрали более 185 млрд просмотров. Среди футболистов в TikTok особенной популярностью пользуется аккаунт капитана национальной сборной Польши Роберта Левандовского (4,1 млн подписчиков) и лучшего полузащитника сборной Англии Фила Фодена (1,4 млн подписчиков).

Пользователи платформы остаются в курсе всех трендов и имеют возможность создавать собственные TikTok-шедевры. Например, в преддверии Евро-2020 был запущен хэштег #нашипарнинаEURO2020, призванный поддержать российскую сборную на чемпионате. Также был добавлен специальный видеоэффект, позволяющий каждому примерить футбольную форму отечественной сборной.

Пользователи TikTok смогут попасть за кулисы Евро-2020. Поклонникам футбола откроется уникальный контент, который создаст эффект реального присутствия на чемпионате и позволит понаблюдать за процессом изнутри. Начиная со дня открытия в Риме пользователи отправились в увлекательное путешествие с фанатами, прибывающими на стадионы. Вместе с авторами TikTok и амбассадорами УЕФА болельщики смогут наслаждаться матчами в прямом эфире.

Кроме того, 25 июня болельщики смогут увидеть онлайн-представление Эда Ширана, который исполнит свои известные хиты, а также представит новый сингл.

Все самое интересное собрано для пользователей в специальном тематическом разделе Евро-2020 в TikTok: актуальный контент, популярные футбольные креаторы, ежедневное расписание, результаты матчей и трансляции со знаменитостями.

Также болельщики смогут создавать собственный незабываемый контент с помощью новых эффектов и функций. Для фанатов это станет отличной возможностью проявить креативность и выразить поддержку любимым игрокам и сборным.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Шотландия

Ф1 (-1.5)

36%

1.97

ИТБ1 (1.5)

28%

1.51

ТБ 2.5

21%

1.93
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа F
Португалия
Германия

П2

27%

2.40

Обе забьют - да

24%

1.86

Ф2 (0)

22%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа E
Испания
Польша

П1

38%

1.37

ТБ 2.5

25%

1.86

Ф1 (-1)

18%

1.58

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  • Alexey Chuburov

    А челленж с обоссаными штанами там будет опять? Так раз знаю одну сборную, которой обязательно надо будет участвовать в нём. Она с финиками недавно весь второй тайм в них играла

    18.06.2021