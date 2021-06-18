TikTok запустил хаб, посвященный Чемпионату Европы по футболу 2020

TikTok запустил ряд новых возможностей для пользователей в рамках партнерства с Евро-2020.

Так, на время проведения чемпионата, в TikTok стал доступен специальный раздел для болельщиков: в нем представлены популярные футбольные креаторы, ежедневное расписание и результаты матчей, трансляции со знаменитостями. Также TikTok запустил ряд специальных видеоэффектов, которые позволят пользователям отразить атмосферу соревнований в своем творчестве.

В TikTok миллионы пользователей по всему миру собираются в виртуальные сообщества по интересам, обмениваются впечатлениями и создают тематический контент. Людей объединяет любовь к самым разным вещам: от садоводства до макияжа, и спорт не стал исключением. Ролики, посвященные таким видам спорта, как паркур, MMA, бои UFC набирают в TikTok более 5 млрд просмотров. Пользователи находят единомышленников, делятся видеоконтентом и вместе переживают волнующие моменты соревнований.

Начался чемпионат Европы футболу, и TikTok, официальный партнер Евро 2020, стал местом, где пользователи могут первыми узнавать все самое интересное. На платформе игроки национальных сборных, в том числе России, показывают лучшие футбольные трюки, делятся советами и памятными моментами. За последние 2 года в TikTok контент, посвященный этой игре, активно набирает популярность. Ролики про футбол, включая контент с известными игроками, уже набрали более 185 млрд просмотров. Среди футболистов в TikTok особенной популярностью пользуется аккаунт капитана национальной сборной Польши Роберта Левандовского (4,1 млн подписчиков) и лучшего полузащитника сборной Англии Фила Фодена (1,4 млн подписчиков).

Пользователи платформы остаются в курсе всех трендов и имеют возможность создавать собственные TikTok-шедевры. Например, в преддверии Евро-2020 был запущен хэштег #нашипарнинаEURO2020, призванный поддержать российскую сборную на чемпионате. Также был добавлен специальный видеоэффект, позволяющий каждому примерить футбольную форму отечественной сборной.

Пользователи TikTok смогут попасть за кулисы Евро-2020. Поклонникам футбола откроется уникальный контент, который создаст эффект реального присутствия на чемпионате и позволит понаблюдать за процессом изнутри. Начиная со дня открытия в Риме пользователи отправились в увлекательное путешествие с фанатами, прибывающими на стадионы. Вместе с авторами TikTok и амбассадорами УЕФА болельщики смогут наслаждаться матчами в прямом эфире.

Кроме того, 25 июня болельщики смогут увидеть онлайн-представление Эда Ширана, который исполнит свои известные хиты, а также представит новый сингл.

Все самое интересное собрано для пользователей в специальном тематическом разделе Евро-2020 в TikTok: актуальный контент, популярные футбольные креаторы, ежедневное расписание, результаты матчей и трансляции со знаменитостями.

Также болельщики смогут создавать собственный незабываемый контент с помощью новых эффектов и функций. Для фанатов это станет отличной возможностью проявить креативность и выразить поддержку любимым игрокам и сборным.