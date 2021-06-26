Алдервейрелд рассказал о тактике сборной Бельгии в матче с Португалией на Евро
Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2020 с Португалией.
«Как лучше всего остановить Роналду? Командными действиями. Это всегда было нашей сильной стороной. Я знаю, что СМИ все внимание уделяют Криштиану, но у них вся команда на топ-уровне. Нельзя недооценивать Бернарду Силву — невероятный игрок. У них есть много игроков, способных создать гол из ничего. Конечно же, мы не недооцениваем их», — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.
Матч Бельгия — Португалия состоится 27 июня в Севилье. Начало — в 22:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024479--belgium-vs-portugal/prematch/preview/
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