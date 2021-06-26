Вратарь сборной Украины о выходе команды в плей-офф Евро-2020: «Спасибо госпоже удаче»
Вратарь сборной Украины Георгий Бущан высказался о выходе команды в плей-офф Евро-2020 и поделился мнением о сопернике по 1/8 финала турнира — сборной Швеции.
«Госпожа удача помогла нам попасть в плей-офф с третьего места в группе, мы постараемся воспользоваться своим шансом. Шведы заработали 7 очков в очень сложной группе. Эта команда заслуживает максимального уважения», — приводит официальный сайт УЕФА слова Бущана.
Матч Швеция — Украина состоится 29 июня, начало — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024483--sweden-vs-ukraine/
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