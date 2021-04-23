Актер Хабенский рассказал, как будет поддерживать сборную России на Евро-2020

Заслуженный артист России и посол Евро-2020 Константин Хабенский рассказал о том, как будет поддерживать национальную команду на турнире.

— Буду болеть так же, как в тот день, когда сборная России по хоккею выиграла золото в Южной Корее, — приводит слова Хабенского RT. — Мне кажется, тогда вся страна встала в четыре утра, села у телевизора и болела. Считаю, желание и воля наших болельщиков во многом подтолкнули спортсменов завоевать награды. Думаю, если во время чемпионата Европы мы все будем держать кулаки, болеть, то победа придет.

— УЕФА рассматривает возможность перенести матчи Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург. Как вы оцениваете эту перспективу?

— Думаю, наши болельщики будут счастливы. Дополнительные игры и возможность увидеть красивый футбол — это только в радость.

— Планируете ли посетить матчи сборной России в Санкт-Петербурге?

— Как раз сейчас просматриваю свой рабочий график. Думаю, в июле приеду.