Polsat Sport: Санкт-Петербург примет два матча Евро-2020 с участием сборной Польши
Санкт-Петербург примет два матча с участием сборной Польши в рамках Евро-2020, сообщает Polsat Sport.
По информации источника, в российском городе пройдут встречи Польша — Словакия (14 июня) и Словакия — Швеция (23 июня), которые изначально планировалось провести в Дублине (Ирландия).
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург примет три встречи группового турнира, которые изначально планировалось провести в Дублине. Ирландская столица не может гарантировать минимальную заполняемость на матчах из-за сложной эпидемологической обстановки на фоне пандемии коронавируса.
Без учета встреч, которые планируется перенести из Дублина, Санкт-Петербург примет четыре матча турнира: три игры группового турнира Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня) и Финляндия — Бельгия (21 июня), а также один из четвертьфиналов.
Дополнительная информация:
https://www.polsatsport.pl/wiadomosc/2021-04-22/euro-2020-zwrot-akcji-w-sprawie-meczow-polakow-wiemy-gdzie-zagraja/?ref=slider
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