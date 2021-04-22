Polsat Sport: Санкт-Петербург примет два матча Евро-2020 с участием сборной Польши

Санкт-Петербург примет два матча с участием сборной Польши в рамках Евро-2020, сообщает Polsat Sport.

По информации источника, в российском городе пройдут встречи Польша — Словакия (14 июня) и Словакия — Швеция (23 июня), которые изначально планировалось провести в Дублине (Ирландия).

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург примет три встречи группового турнира, которые изначально планировалось провести в Дублине. Ирландская столица не может гарантировать минимальную заполняемость на матчах из-за сложной эпидемологической обстановки на фоне пандемии коронавируса.

Без учета встреч, которые планируется перенести из Дублина, Санкт-Петербург примет четыре матча турнира: три игры группового турнира Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня) и Финляндия — Бельгия (21 июня), а также один из четвертьфиналов.