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Источик: Севилья примет матчи чемпионата Европы вместо Бильбао

11:24
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Севилья примет матчи Евро-2020 вместо Бильбао, сообщает журналист Reuters Оссиан Шайн.

По информации источника, о переносе матчей из одного испанского города в другой будет официально объявлено сегодня, 23 апреля, после заседания УЕФА. На нем будет вынесено окончательное решение по городам, которые примут чемпионат Европы.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. В данный момент готовность принять игры турнира со зрителями подтвердили Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Рим. Под вопросом остается проведение матчей в Мюнхене и Дублине. 21 апреля городской совет Бильбао объявил, что УЕФА в одностороннем порядке оповестил чиновников о том, что город не примет матчи чемпионата Европы.

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