Источик: Севилья примет матчи чемпионата Европы вместо Бильбао

Севилья примет матчи Евро-2020 вместо Бильбао, сообщает журналист Reuters Оссиан Шайн.

По информации источника, о переносе матчей из одного испанского города в другой будет официально объявлено сегодня, 23 апреля, после заседания УЕФА. На нем будет вынесено окончательное решение по городам, которые примут чемпионат Европы.

Breaking: EXCLUSIVE-The Spanish city of Seville is about to be named as a host venue for the rescheduled Euro 2020 soccer tournament after Bilbao was dropped, a source close to the decision told Reuters on Friday #EURO2020 pic.twitter.com/i0M9KXys8I — Ossian Shine (@ossianshine) April 23, 2021

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. В данный момент готовность принять игры турнира со зрителями подтвердили Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Рим. Под вопросом остается проведение матчей в Мюнхене и Дублине. 21 апреля городской совет Бильбао объявил, что УЕФА в одностороннем порядке оповестил чиновников о том, что город не примет матчи чемпионата Европы.