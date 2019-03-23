"Жигулям" очень сложно угнаться за "Феррари". Тренер сборной Молдавии - о матче с Францией

Главный тренер сборной Молдавии Александр Спиридон - о матче со сборной Франции (1:4) в отборочном турнире Евро-2020.

- После такой игры вообще очень сложно анализировать, - сказал Спридон на послематчевой пресс-конференции. - Потому что "Жигулям" очень сложно угнаться за "Феррари". В других матчах у нас будут соперники не такого уровня. Это были два совсем разных уровня, даже сложно сравнить подготовку соперников и наших ребят из молдавского чемпионата. Разница невероятная просто. Я много раз участвовал в матчах с топовыми командами в Лиге чемпионов - такой разницы тогда не было. Надеюсь, в других матчах мы не будем только обороняться. Нас заставил обороняться соперник, который невероятно прессингует, у которого невероятный запас прочности в плане физической подготовки.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира