Йоахим Лев: «Германии пришлось перестроиться после удаления Джана»
04:00
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал победу над командой Эстонии (3:0) в матче отборочного турнира Евро-2020.
— Нам пришлось перестроиться после удаления Джана, — цитирует Лева официальный сайт УЕФА. — Мы хорошо справились, забили три гола и не пропустили. Неделя оказалась непростой, но мы оставались спокойными и забивали голы. Все довольны
Удаление Джана? Нельзя было давать желтую, это была красная карточка.
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