Йоахим Лев: «Германии пришлось перестроиться после удаления Джана»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал победу над командой Эстонии (3:0) в матче отборочного турнира Евро-2020.

— Нам пришлось перестроиться после удаления Джана, — цитирует Лева официальный сайт УЕФА. — Мы хорошо справились, забили три гола и не пропустили. Неделя оказалась непростой, но мы оставались спокойными и забивали голы. Все довольны

Удаление Джана? Нельзя было давать желтую, это была красная карточка.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира