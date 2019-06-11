03:14 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Янне Андерссон признал, что Испания играла лучше Швеции

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Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон - о матче со сборной Испании (0:3) в отборочном турнире Евро-2020.

- Мне немного грустно так проигрывать, но Испания была лучше, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Мы знали, что это сильная команда. Мы играли так, как должны были, и ребята хорошо поработали. Теперь впереди у нас следующие матчи.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира    

Испания - Швеция

 

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https://www.sport-express.ru/football/euro/2020/

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