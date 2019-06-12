Венгрия с минимальным счетом обыграла Уэльс

Сборная Венгрии переиграла Уэльс в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 – 1:0. Единственный гол встречи забил Мате Паткаи​.

Венгрия, набрав девять очков, поднялась на первое место в турнирной таблице группы Е. Уэльс, в активе которого 3 очка, на 4-м месте.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа E

Венгрия - Уэльс - 1:0 (0:0)

Гол: Паткаи, 80.



Венгрия: Гулачи, Корхут, Орбан, Барат, Джуджак (Кляйнхайслер, 70), Ловренчич, Паткаи, А.Надь, Собослои (Беше, 83), Солои, Холендер (Варга, 59).



Уэльс: Хеннесси, Гантер, Уильямс, Дэйвис, Дж.Лоуренс, Ампаду (Смит, 54), Аллен, Брукс (Уилсон, 73), Джеймс, Бэйл, Т.Лоуренс (Воукс, 79).

Предупреждения: Гантер, 2. Паткаи, 39. А.Надь, 49. Дж.Лоуренс, 82. Дэйвис, 87. Корхут, 90.

Судья: Юг (Словения).

11 июня. Будапешт. Стадион "Groupama Arena".

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира