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Ван Дейк не сыграет в матче с Эстонией

09:38
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Защитник сборной Голландии Виргил ван Дейк покинул расположение национальной команды. Он пропустит заключительный отборочный матч Евро-2020 против Эстонии, сообщает The Telegraph.

Такое решение ван Дейк принял по личным причинам, другие подробности не сообщаются. 28-летний защитник после паузы на игры национальных сборных отправится в расположение «Ливерпуля».

Голландия уже гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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