УЕФА открыл дела против Болгарии и Латвии за расизм

УЕФА открыл дисциплинарные дела по итогам матчей отборочного турнира Евро-2020 Болгария - Косово (2:2), Греция - Италия (0:3) и Латвия - Израиль (0:3).

Сообщается, что в вину Болгарии и Латвии ставится расистское поведение болельщиков. Против Греции дело заведено за опоздание с началом матча и неподобающее поведение главного тренера Ангелоса Анастасиадиса, использование болельщиками фейерверков, бросание посторонних предметов на поле и заблокированные выходы на стадион.

Все дела будут рассмотрены 18 июля.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира