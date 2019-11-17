Тренер сборной Косово: «Мы должны остановить Стерлинга. Или сломать ему ногу»

Главный тренер сборной Косово Бернар Шаллан пошутил по поводу того, как его команде остановить нападающего сборной Англии Рахима Стерлинга в матче отборочного турнира Евро-2020. По его словам, форвард «Манчестер Сити» неудержим.

— Для нас не очень хорошая новость, что Стерлинг готовится к игре, — цитирует AFP Шаллана. — Он один из лучших в мире на своей позиции. И сделает все, чтобы забить нам. Мы должны коллективно остановить его. Либо сломать ему ногу. Но это не наш стиль — мы слишком вежливы.