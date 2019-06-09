СМИ: Морату ограбили, когда он находился в сборной Испании.

Форвард сборной Испании и "Атлетико" Альваро Мората стал жертвой вооруженного ограбления, сообщают испанские СМИ.

По данным Marca, вооруженные грабители ворвались в дом игрока, где в этот момент находилась его семья. Сам форвард находился в сборной Испании на матче с командой Фарерских островов (4:1) в отборочном турнире Евро-2020.

Преступники унесли с собой ряд ценных вещей, указывает источник. При этом жена и двое сыновей, которые были в квартире, не пострадали.

10 июня в 21.45 сборная Испании сыграет с командой Швеции. Начало в 21.45 по московскому времени.

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